Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 02.03.2021, gegen 16:12Uhr, ereignete sich in der Marnheimer Straße eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Marnheimer Straße in Fahrtrichtung Vorstadt. Hierbei streifte er den linken Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen matt-schwarzen Mercedes mit auffälligen roten Streifen an den Außenspiegeln handeln.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell