POL-PIKIB: Durch Airbag verletzt

Göllheim (ots)

Leichte Verletzungen im Gesicht zog sich der Beifahrer eines PKW am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Göllheim zu. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Fahrer eines PKW in der Altstraße einen am Fahrbahnrand parkenden PKW und fuhr auf diesen auf. Dabei löste der Beifahrerairbag aus und verletzte den Beifahrer. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

