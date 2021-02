Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Falsche Enkel rufen an

Dreisen (ots)

Gestern wurden zwischen 11.15 Uhr und 16:00 Uhr erneut 7 Senioren in Dreisen durch falsche Enkel angerufen und um Geld für einen Wohnungskauf gebeten. In einem Fall rief eine angebliche Schwester an und bat um Geld für Kosten, die sie bei einem Verkehrsunfall verursacht habe. Alle Senioren erkannten die Masche und gingen nicht darauf ein.

