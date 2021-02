Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Motorradfahrer verletzt

Kirchheimbolanden (ots)

Leichte Verletzung am Bein erlitte ein 26-jähriger Motorradfahrer am Freitagnachmittag. Beim Befahren der Landstraße zwischen Harxheim und Bubenheim musste der Kradfahrer verkehrsbedingt abbremsen, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

