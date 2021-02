Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ramsen (ots)

Am 18.02.2021, gegen 23:45Uhr, kam es auf der L 395, Gemarkung Ramsen, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 24-Jähriger befuhr mit seinem PKW die L 395 von Ramsen kommend in Richtung Eisenberg. Aufgrund plötzlichen Wildwechsels wich der 24-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, steuerte die Böschung hinunter und kam in einem Acker zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.

