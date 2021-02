Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Arbeitsunfall mit leichtverletzter Person

Göllheim (ots)

Nur halb so wild stellte sich eine Meldung über eine Explosion in einem betonverarbeitenden Werk in Göllheim heraus. Hier kam es bei Reinigungsarbeiten an einem Tank zu einer Verpuffung, wodurch ein 49-jähriger Werksmitarbeiter leichtverletzt wurde. Die Verpuffung führte zu einem Einsatz der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde. Der Mitarbeiter wurde mittels eines Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht.

