POL-PIKIB: PKW überschlägt sich - Fahrer bleibt unverletzt

Am Montag, den 08.02.2021, befährt ein 39-Jähriger mit seinem PKW die L397 von Weitersweiler in Richtung Bennhausen, als er gegen 15:10 Uhr in einer Rechtskurve aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und winterglatter Fahrbahn von der Fahrbahn abkommt. Der PKW überschlägt sich, der Fahrer bleibt jedoch unverletzt, am PKW entsteht vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

