Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der B47

Bild-Infos

Download

Einselthum (ots)

Am Montag, den 08.02.2021, ereignete sich auf der B47 in Höhe von Einselthum ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Eine 36-Jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die B47 in Richtung Harxheim. Beim Abbiegen in die Landstraße nach Einselthum missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden Verkehrs. Es kam zum Zusammenstoß, die Fahrerin des anderen PKW wurde leicht verletzt, an beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell