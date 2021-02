Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Kirchheimbolanden (ots)

In der Nacht von Samstag, den 06.02.2021 auf Sonntag den 07.02.2021 kam es in der Dannenfelser Straße in Kirchheimbolanden zu einer Sachbeschädigung an einer Mercedes S-Klasse.

Der Geschädigte parkte hierbei sein Fahrzeug gegen 17:00 Uhr in der Nähe seiner Wohnanschrift ab. Bei Rückkehr zu seinem PKW stellte er fest, dass die Motorhaube seines PKW mittels einem unbekanntem Gegenstand erheblich beschädigt wurde. Des weiteren wurde die Scheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen.

Anlässlich des Schadensbildes kann ein Verkehrsunfall als Ursache der Beschädigung ausgeschlossen werden. Es wurde Strafanzeige wegen Sachbeschädigung an Kfz gegen bislang unbekannte(n) Täter gefertigt.

