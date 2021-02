Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch

Kirchheimbolanden (ots)

Im Tagesverlauf des 04.02.21 kam es zu insgesamt 5 Betrugsversuchen per Telefon. In zwei Fällen beschreib der Anrufer, dass er sich eine Wohnung kaufen wolle. Er sein bei einem Notar und brauche dringend Geld. In den anderen 3 Fällen gab sich der Anrufer als Arzt aus und beschrieb, dass ein Angehöriger in Krankenhaus liege und schwer an COVID 19 erkrankt sei. Die erkrankte Person würde sich auf der Intensivstation befinden. In allen 5 Fällen erkannten die angerufenen Personen rechtzeitig, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Zu einem Vermögensschaden kam es nicht. Die Anrufe fanden in den Gemeinden Biedesheim, Rüssingen und Kerzeheim statt. Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

