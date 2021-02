Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Wahlplakate entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 01.02.21, 08:00 h und dem 03.02.21, 17:00 wurden in Marnheim und Kirchheimbolanden insgesamt 30 Wahlplakate entwendet. Sie waren in etwa 3-4 Metern Höhe aufgehängt, so dass zu zum Abhängen eine Aufstiegshilfe verwendet werden musste. Die Täter sind bislang unbekannt. Zeugen des Vorfalls melden sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell