Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: PKW landet in Vorgarten

Kirchheimbolanden (ots)

Am Dienstagvormittag, den 02.02.2021, befuhr ein 69-jähriger Fahrzeugführer die Friedenstraße in Kirchheimbolanden in Fahrtrichtung der Dannenfelser Straße. Aufgrund ungeklärter Sache geriet er plötzlich von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Holzzaun und kam schließlich im Garten einer 77-jährigen Frau zum Stehen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Höhe des hierbei verursachten Schadens steht bislang noch nicht fest.

