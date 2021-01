Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, den 30.01.2021 um 20:20 Uhr befährt ein 39-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die L401 in Kirchheimbolanden in Richtung des dortigen Kreisverkehrs. Aufgrund schneebedeckter Fahrbahn kann dieser am Kreisverkehr nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidiert dort mit einem 48-jährigen PKW Fahrer.

Dieser erleidet hierbei leichte Verletzungen. Am Fahrzeug des verletzten Fahrzeugführers entsteht Sachschaden in geringfügiger Höhe. Beide Fahrzeuge sind weiterhin fahrbereit.

