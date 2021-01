Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am 22.01.2021, gegen 12:05 Uhr, ereignete sich in der Friedrich-Ebert-Straße in Eisenberg (Pfalz) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 63-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Waldschwimmbad. Beim Wendevorgang auf Höhe der Martin-Luther-Straße missachtete sie die Vorfahrt einer 57-jährigen, wodurch es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Die 57-jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

