Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall auf der B47

Bild-Infos

Download

Albisheim (Pfrimm) (ots)

Am Freitag, den 22.01.2021, befuhr der 19-jährige Verkehrsteilnehmer gegen 17:00 Uhr die B47 von Marnheim kommend in Fahrtrichtung Albisheim. Auf Höhe des Heyerhofs verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr der junge Mann zunächst ein Verkehrszeichen. Anschließend prallte er gegen den erhöhten Bordstein, woraufhin sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und letztlich auf der Grünfläche neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nur leicht, am geführten Fahrzeug entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell