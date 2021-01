Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

Orbis (ots)

Am 20.01.21, gegen 0927 h ereignete sich in der Binger Straße ein Verkehrsunfall. Ein 57 Jahre alter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Pkw die Binger Straße in Richtung Alzey. In einer Linkskurve verstieß er gegen das Rechtsfahrgebot und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Auto. Die beiden Fahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

