Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Geldbeutel entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Am 14.01.21, in der Zeit von 14:30Uhr-15:30Uhr, kam es in einem Kirchheimbolander Einkaufsmarkt zu einem Diebstahl. Hierbei wurde einer Kundin der Geldbeutel aus der Handtasche, welche sich während der Einkaufs im Einkaufswagen befand, entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden entgegen.

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

