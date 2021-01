Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

EinselthumEinselthum (ots)

In der Wiesenstraße in Einselthum ereignete sich am vergangenen Wochenende eine Verkehrsunfallflucht. Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend streifte der flüchtige Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug einen am Fahrbahnrand parkenden PKW und verursachte Sachschaden.

Die Polizei Kirchheimbolanden bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher, bzw. dessen Fahrzeug.

