Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Kellerraum

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Zwischen Mittwoch, den 30.12.2020 22:30 Uhr und den Vormittagsstunden des 31.12.2020 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Kellerraum aus einem Mehrfamilienhaus in der Dr.-Carl-Glaser-Straße in Kirchheimbolanden. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufbrechen eines Zahlenschlosses Zutritt zu dem Kellerabteil und entwendeten eine Autobatterie.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden in Verbindung zu setzen.

