Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fußgänger

Eisenberg (Pfalz)Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Freitag, 18.12.2020 um 17:19 Uhr ereignete sich im Bereich der Staufer Straße / Kerzenheimer Straße ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 29-jähriger PKW-Fahrer beabsichtigte von der Staufer Straße in die Kerzenheimer Straße einzufahren und übersah hierbei einen 46-jährigen Fußgänger der derweil die Kerzenheimer Straße überquerte. Selbiger wurde bei dem Zusammenstoß leicht am Bein verletzt, der PKW wurde nicht beschädigt.

