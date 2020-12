Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Zeugen gesucht!

Kirchheimbolanden, FischbachwegKirchheimbolanden, Fischbachweg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 12.12.2020, auf Sonntag, den 13.12.2020 kam es im Fischbachweg in Kirchheimbolanden, auf dem Parkplatz des dortigen Schwimmbads, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam der verantwortliche Fahrzeugführer nach links vom Parkplatz in eine Böschung ab und kollidierte mit dort befindlichen Bäumen. Im Anschluss setzte der alkoholisierte, 32-jährige Fahrer aus dem Donnersbergkreis seine Fahrt mit dem im Frontbereich stark beschädigten PKW fort. Auf dem Nachhauseweg dürfte er noch weitere Unfälle verursacht haben, da sich an seinem Fahrzeug auch Schäden befanden, die nicht mit der Kollision mit den Bäumen korrespondieren. Daher werden Zeugen gesucht, die die Fahrt beobachten oder einen Schaden auf der Strecke zwischen der Leibnizstraße und dem Fischbachweg in Kirchheimbolanden feststellen konnten.

