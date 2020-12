Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung an PKW

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

In der Zeit von 10.12.20, 21:00Uhr, bis zum 11.12.20, 05:50Uhr, wurde auf einem Parkplatz in der Kaiserstraße an einem PKW ein Reifen plattgestochen. Der Täter ist bislang unbekannt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

