Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Ladendiebstahl NKD Kirchheimbolanden

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Am Donnerstag, den 10.12.2020, gegen 16:26 Uhr, kam es in dem NKD Einzelhandelsgeschäft in Kirchheimbolanden zu einem Ladendiebstahl von zwei Damenpullovern.

Eine bislang namentlich unbekannte Zeugin konnte die Täterin dabei beobachten, wie diese das Stehlgut von einem Bekleidungsständer im Außenbereich der Filiale entwendet hat. Anschließend ist die Täterin ohne zu bezahlen in einen gelben Fiat Panda mit Zulassung aus Kirchheimbolanden gestiegen und davongefahren.

Eventuelle Zeugen, im speziellen die Zeugin, welche den Diebstahl beobachtet hat,werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

