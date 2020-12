Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Betrugsversuch

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Am 09.12.20, zwischen 14:30 h und 15: 35 h kam es zu zwei Betrugsversuchen per Telefonanruf. In beiden Fällen gaben sich die Anruferinnen als nahe Verwandte aus und fragten jeweils nach Bargeld oder sonstigen Wertgegenständen. Es wurden auch Notlagen geschildert. Die beiden Anrufe endeten jeweils ohne, dass Vermögenswerte ausgehändigt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell