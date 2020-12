Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Erneute Anrufe von vermeintlichen Bankmitarbeitern

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Im Laufe des Donnerstags, den 03.12.2020, kam es erneut zu versuchten Trickbetrügereien am Telefon zum Nachteil von Senioren, deren Telefonnummern in Telefonbuch zu finden waren. Hier meldete sich eine vermeintliche Bankmitarbeiterin und versuchte ihre potentiellen Opfer nach deren Bankverbindung bzw. Kontodaten auszufragen. Daher rät Ihnen die Polizei: -Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Bankmitarbeiter,Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. -Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. -Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. -Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Bank oder Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu. -Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Kirchheimbolanden.

