Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Diebstahl von Geldbörse

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Am Freitag, dem 27.11.2020, zwischen 10:10 Uhr - 10:41 Uhr kam es in einer Einkaufsfiliale in Kirchheimbolanden zu einem Diebstahl einer Geldbörse. Selbige wurde dabei aus einem am Körper getragenen Rucksack entwendet. Die Täter sind bislang unbekannt. In der Geldbörse befanden sich eine geringe Menge Bargeld, EC-Karten sowie diverse andere Karten. In diesem Zusammenhang rät die Polizei entsprechende Zugangsdaten getrennt von den Debitkarten aufzubewahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell