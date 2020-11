Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall

RittersheimRittersheim (ots)

Am 24.11.20, gegen 12:45 h ereignete sich auf der L 386 ein Verkehrsunfall. Eine 48 Jahre alte Verkehrsteilnehmerin befuhr die L 386 Höhe Rittersheim, in Richtung Stetten. Ein Lkw kam ihr entgegen. Dieser überfuhr die Mittellinie, so dass er auf die Gegenfahrbahn kam. Die Frau musste ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und letztlich im angrenzenden Feld zu Stillstand. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Lkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, melden sich auf der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352/911-0.

