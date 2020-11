Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Am Sonntag, den 22.11.2020, sollten gegen 16:30 Uhr drei Personen in der Nähe des Ehrenmals in Kirchheimbolanden einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die Personen flüchteten bei Erkennen des Streifenwagens und versuchten sich auf diese Weise einer Kontrolle zu entziehen. Sie konnten von einem Beamten fußläufig eingeholt und in der Dr.-Carl-Glaser-Straße gestellt werden. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden geringe Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden. Weiterhin hatte eine der Personen versucht, auf der Flucht eine Tüte mit Betäubungsmitteln und eine Feinwaage zu verstecken. Auch diese Gegenstände konnten durch die Beamten aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell