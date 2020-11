Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

EisenbergEisenberg (ots)

Am 18.11.20, gegen 18:25 h brannte ein Mülltonne in Eisenberg. Die bislang unbekannten Täter schoben die Papiermülltonne in einen Feldweg, in der Nähe des Westrings und steckten diese in Brand. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell gelöscht. Zeugen melden sich unter 06352/911-0 auf der Polizei in Kirchheimbolanden.

