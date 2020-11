Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch in Wohnung

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Am 14.11.20 gegen 19:24 Uhr stellen die Bewohner eines Einfamilienhauses in Kirchheimbolanden, Kupferbergstraße bei ihrer Rückkehr fest, dass unbekannte Täter in die Souterrainwohnung eingebrochen sind und die komplette Wohnung durchwühlt haben. Vermutlich drangen die Täter über eine gekippte Terassentür in die Wohnung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

