POL-PIKIB: Erneute Anrufe durch Falsche Polizeibeamte

Am Montag, den 12.11.2020 gingen erneut Anrufe bei Senioren im Donnersbergkreis von falschen Polizeibeamten ein. Glücklicherweise gingen diese nicht auf die Masche der Anrufer ein und verständigten hiernach die richtige Polizei.

Immer wieder gehen Meldungen über falsche Polizeibeamte ein. Insbesondere Rentnerinnen und Rentner werden Opfer. Die Betrüger erfinden Geschichten, um ihr Gegenüber massiv unter Druck zu setzen, um so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen. Daher rät Ihnen die Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche zunächst nicht erkennen. - Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - Ihre Polizei Kirchheimbolanden

