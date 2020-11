Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 09.11.20, 15:30 h und dem 10.11.20, 09.00 h beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der in der Neumayerstraße geparkte Audi hatte Beschädigungen im Bereich der Heckstoßstange. Zeugen des Vorfalls melden sich unter 06352/911-0 bei der Polizei in Kirchheimbolanden.

