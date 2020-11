Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

RamsenRamsen (ots)

Am 10.11.20, zwischen 09:59 h und 10:02 h versuchten zwei dunkel gekleidete, maskierte Männer in ein Wohnhaus, in der Staufer Straße einzubrechen. Die beiden Personen stiegen über ein zwei Meter hohes Gartentor zwischen Wohnhaus und Garage. Auf dem Grundstück näherten sie sich der Terrasse. Als sie den Bewohner des Hauses hinter einem Fenster sahen, ergriffen sie die Flucht. Der Eigentümer des Anwesens informierte unmittelbar die Polizei. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte gegen 10:11 h ein Fahrzeug mit zwei Personen kontrolliert werden, die auf die Beschreibung der Täter passte. In dem Auto konnte Aufbruchswerkzeug sichergestellt werden. Die beiden Männer konnten durch den Geschädigten als die beiden "Einbrecher" identifiziert werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell