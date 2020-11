Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Schrebergarten

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

In der Zeit von Samstag, den 07.11.2020, gegen 11:00 Uhr bis Sonntag, 08.11.2020 kam es in Weitersweiler zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen Schrebergarten. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen des Gartentores und zweier Eingangstüren Zugang zu den beiden darin befindlichen Gartenlauben. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, jedoch erheblicher Sachschaden verursacht.

Die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

