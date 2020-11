POL-PIKIB: Versuchter PKW-Aufbruch

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

In der Zeit von Samstag, 07.11.2020, 15:00 Uhr bis Sonntag, 08.11.2020 kam es in der Kurpfalzstraße im Zellertal zu einem versuchten PKW-Aufbruch. Der betroffene PKW war frei zugänglich am Fahrbahnrand geparkt. Bislang unbekannte Täter versuchten durch Einsatz von Feuer eine Schutzklappe am Türgriff der Fahrerseite zu beschädigten, um für die weitere Tatausführung Zugang zu dem dahinter befindlichen Schließzylinder zu erlangen. Die Täter scheiterten an ihrem Vorhaben und es blieb beim Versuch.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

