Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Einbruch

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Zwischen dem 04.11.20, 13:00 h und dem 05.11.20, 10:00 h wurde in der Schloßstraße in ein Rohbau eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter brachen die Haustür des Anwesens auf und gelangten so zu der unbewohnten Dachgeschoßwohnung. Dort waren Werkzeuge gelagert. Die hochwertigen Werkzeuge wurden entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

