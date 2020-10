Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Wohnungseinbruch in Kirchheimbolanden

KirchheimbolandenKirchheimbolanden (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend (30.10.2020) und Samstagmorgen (31.10.2020) kam es in einem Wohngebiet in Kirchheimbolanden zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bisher unbekannten Täter zerbrachen hierbei Fensterscheiben, um ins Gebäude zu gelangen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06352/911-0.

