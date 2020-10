Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Dannenfels (ots)

Bereits am 17.10.2020, gegen 20 Uhr, ereignete sich in der Bennhauser Straße in Dannenfels eine Verkehrsunfallflucht. Der polizeilich bekannte Verursacher befuhr die o.g. Straße von Bastenhaus kommend in Fahrtrichtung Bennhausen. Hierbei streifte er einen entgegenkommenden PKW am Außenspiegel, wodurch ein Sachschaden an dem Fahrzeug entstand. Im Rahmen des anschließenden Austausches kam es zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Verkehrsunfallbeteiligten, woraufhin sich der Unfallverursacher plötzlich, und ohne die Bekanntgabe seiner Personaldaten, von der Örtlichkeit entfernte.

Der geschädigte Fahrzeugführer bzw. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 06352-9110 zu melden.

