Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Einselthum (ots)

Am 17.10.2020 ereignete sich um 20:25 Uhr auf der B 47 in Höhe Einselthum ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige befuhr mit ihrem PKW die B 47 von Albisheim kommend in Richtung Monsheim. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin zu weit nach links und touchierte dabei eine Verkehrsinsel. Durch Gegenlenken steuerte sie anschließend nach rechts und kam im Graben zum Stehen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt, am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

