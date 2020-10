Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Autoreifen entwendet

Bolanden OT Weierhof (ots)

In der Nacht von Freitag, 09.10.2020, auf Samstag, 10.10.2020, ereignete sich auf einem Parkplatz in der Straße Im See in Bolanden OT Weierhof ein Diebstahl. Der bislang unbekannte Täter entwendete hierbei vier Autoreifen mit Alufelgen eines Mazda, welcher dort geparkt war. Zum Aufbocken wurden Pflastersteine verwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352-9110 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell