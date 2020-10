Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Göllheim (ots)

Zwischen dem 06.10.20, 17:00 h und dem 07.10.20, 16:30 h wurden in der Bauchgasse an einem Pkw die beiden Hinterreifen zerstochen. Das Auto war in einem Carport abgestellt. Die Täter sind bislang unbekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell