Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Sachbeschädigung

Kerzenheim (ots)

Zwischen dem 04.10.20, 01:52 h und dem 05.10.20, 06:52 h wurde in Der Alten Eisenberger Straße an einem Pkw die Frontscheibe eingeschlagen. Die Täter sind unbekannt. Das Fahrzeug war in einem Carport geparkt.

