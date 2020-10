Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

Kirchheimbolanden (ots)

Am 04.10.20, um 17:02Uhr, kam es auf der L 386, bei Kirchheimbolanden, zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Motorrad die L 386 von Bastenhaus kommend in Fahrtrichtung Kirchheimbolanden. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Fahrer erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Verletzungsgrad ist noch nicht bekannt, lebensgefährliche Verletzungen bestehen nicht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden. Die L 386 war im Bereich der Unfallstelle für ca. 1 Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352 911 - 100

E-Mail: pikircheimbolanden@polizei.rlp.de

http://ots.de/2CD7bx

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell