POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Eisenberg (ots)

Am 04.10.20, um 11:52Uhr, ereignete sich im Bereich Friedensstraße/Karl-Marx-Straße ein Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Ein 68-Jähriger befuhr mit seinem PKW die Friedenstraße in Richtung Martin-Luther-Straße. Im Kreuzungsbereich Friedenstraße/Karl-Marx-Straße missachtete er die Vorfahrt eines 21-jährigen PKW-Fahrers, welcher die Karl-Marx-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 21-Jährige und sein Beifahrer erlitten leichte Verletzungen und wurde in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht. Der 68-Jährige und seine Mitinsassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, ein PKW musste abgeschleppt werden.

