Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Hauptstraße

Eisenberg (ots)

Am 28.09.20, um 09:24Uhr, kam es in der Hauptstraße in einem Einfamilienhaus zu einem Brand. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache im Keller des Anwesens aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell eindämmen und damit ein Übergreifen auf das Obergeschoss verhindern. Aufgrund starker Rauchentwicklung erlitten 7 Bewohner leichte Verletzungen (Rauchgasintoxikation). 3 Bewohner wurden in ein Krankenhaus verbracht, für 4 Bewohner war eine ärztliche Versorgung vor Ort ausreichend. Dem Brandgeschehen fielen einige Haustiere zum Opfer. Im Keller des Anwesens entstand Sachschaden, welcher derzeit auf einen vier- bis fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Mit der Klärung der Brandursache wird ein Sachverständiger beauftragt.

