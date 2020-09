Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Eisenberg (ots)

Am 24.09.20, um 18:19Uhr, kam es auf der K 76, bei Eisenberg, zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem PKW die K 76 von Kerzenheim kommend in Richtung Steinborn. Der PKW geriet einige Meter vor dem Ortseingang Steinborn ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im weiteren Verlauf im Seitengraben auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein nahgelegenes Krankenhaus verbracht, am PKW entstand Sachschaden.

