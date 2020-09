Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Frau beim Rückwärtsfahren angefahren

Eisenberg, Staufer Straße (ots)

Als am heutigen Morgen, gegen 09.40 Uhr eine 82 jährige ´Frau aus Eisenberg aus der Postfiliale ging und auf die andere Straßenseite wechseln wollte, sah sie schon einen beigen Kastenwagen auf dem Parkplatz gegenüber stehen. Da dieser zu diesem Zeitpunkt stand, wechselte sie dann die Straßenseite und lief langsam weiter. In diesem Moment fuhr der Fahrer des Kastenwagens plötzlich rückwärts vom Parkplatz herunter und touchierte sie. Hierdurch wurde die Frau am Arm verletzt. Anschließend entfernte sich der Fahrer des Kastenwagen mit der Aufschrift "Fuchs" auf der rechten Tür sich von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrer und dem Kennzeichen des Kastenwagens machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirchheimbolanden zu melden.

