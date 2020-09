Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Motorisierte Zweiradkontrollen hinsichtlich der ROADPOL Safety Days

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, den 19.09.2020 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr den motorisierten Zweiradverkehr.

Das Ergebnis der Kontrolle ist, dass zwei Fahrer mit einem hohen Bußgeld rechnen müssen, da die Betriebserlaubnis an ihren Motorrädern erloschen war. Zudem wurden verkehrserzieherische Gespräche mit den Fahrzeugführern geführt.

Zum Hintergrund der ROADPOL Safety Days: Immer noch sterben europaweit durchschnittlich täglich 70 Menschen im Straßenverkehr. Angelehnt an die Vision Zero wollen wir diese Zahl zumindest an einem Tag im Jahr auf Null reduzieren. Dazu rufen wir alle Verkehrsteilnehmer auf, ihr Verhalten im Straßenverkehr zu überdenken. Wir möchten Ihnen zeigen, wie Sie Gefahren im Straßenverkehr mindern und Ihre eigene Sicherheit erhöhen können, egal ob Sie mit dem Auto, dem Motorrad, dem Fahrrad, einem E-Scooter oder als Fußgänger unterwegs sind. Weitere Informationen zu den ROADPOL Safety Days finden Sie auf unserer neuen Webseite unter https://www.roadpolsafetydays.eu/ und in unserem Kampagnenvideo.

