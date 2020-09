Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Eisenberg (ots)

Am 10.09.20, um 19:46Uhr, kam es auf der B 47, im Bereich der Fischerhütte, zu einem Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen. Eine 18-Jährige befuhr mit ihrem Motorrad die B 47 von Eisenberg kommend in Fahrtrichtung Hettenleidelheim. Kurz vor der Fischerhütte übersah sie ein Stauende und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz berührte sie einen weiteren, am Stauende wartenden Motorradfahrer. Beide Motorradfahrer erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die B 47 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

