Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Brand

Eisenberg (ots)

Am 09.09.20, gegen 16:38Uhr, geriet bei einer Firma in der Industriestraße eine Filteranlage an mehreren Stellen in Brand. Ein Großaufgebot an Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand im Bereich des Daches Gebäudeschaden, verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

